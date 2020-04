Universidade celebra 34 anos

A Universidade da Beira Interior (UBI) celebra 34 anos esta quinta-feira. Devido à pandemia da Covid-19, a efeméride não tem a pompa nem a circunstância de outros tempos, não estando previstos quaisquer atos formais para assinalar a data.

Fundada a 30 de abril de 1986, a UBI é uma das universidades mais jovens do país e conta atualmente mais de 6.600 estudantes que frequentam licenciaturas, pós-graduações, mestrados e doutoramentos. A universidade fez o seu caminho e é hoje uma instituição cujo ensino, investigação, inovação e empreendedorismo têm obtido reconhecimento nacional e até internacional, assumindo-se mesmo como uma referência e polo de desenvolvimento da Beira Interior. A consequência desse estatuto é a evolução crescente do número de estudantes e de cursos ao longo dos anos, existindo atualmente mais de 30 licenciaturas, cerca de 45 cursos de mestrados e cerca de 30 doutoramentos distribuídos pelas cinco faculdades: Faculdade de Ciências, Faculdade de Engenharia, Faculdade Ciências Sociais e Humanas, Faculdade de Artes e Letras e Faculdade de Ciências da Saúde. Em termos de recursos humanos, a UBI conta hoje com mais de 600 docentes e 270 funcionários. O INTERIOR publicará na próxima edição uma entrevista com o reitor António Fidalgo a propósito desta efeméride.