ULS homenageou médico Baeta de Campos

A Unidade Local de Saúde da Guarda atribuiu o nome do médico Baeta de Campos, fundador do serviço de Pneumologia do Hospital Sousa Martins, à Sala de Reuniões do Conselho de Administração daquela entidade.

O descerramento da placa com o nome do médico teve lugar na segunda-feira e coube às filhas do homenageado. Na ocasião, Luísa Campos e Adelaide Campos, que é cirurgiã na unidade guardense, entregaram à ULS a pasta académica e a insígnia da Ordem dos Médicos do seu pai. O médico Luís Erse Baeta de Campos, falecido a 12 de setembro de 2018, foi diretor da Pneumologia desde 1975 até se aposentar. Assumiu ainda funções de diretor clínico por duas vezes e de diretor do Hospital Distrital da Guarda na década de 1970. e Dra. Adelaide Campos, que entregaram simbolicamente à instituição a Pasta Académica e a insígnia da Ordem dos Médicos.