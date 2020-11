ULS Guarda diz que seguiu recomendação da ACSS no caso das cirurgias oftalmológicas

O Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda respondeu a O INTERIOR na segunda-feira a propósito do caso da suspensão das cirurgias oftalmológicas.

Segundo a nota, a decisão foi tomada «por não se encontrarem reunidas as condições para garantir o direito de acesso a cuidados de saúde dentro do tempo máximo de resposta». A administração hospitalar adianta ainda que a medida surge «após recomendação da Administração Central dos Sistema de Saúde (ACSS)», tendo a ULS deliberado «concordar quanto ao encaminhamento de doentes recomendados para cirurgia oftalmológica para outras unidades de saúde». Desta medida foi dado conhecimento o serviço de Oftalmologia, bem como a Unidade Local de Gestão de Acesso e os Centros de Saúde da região. «Este procedimento deverá manter-se até que a situação esteja regularizada e os doentes de Oftalmologia possam ter acesso aos tratamentos dentro do tempo máximo de resposta», sublinha a administração da ULS, adiantando que continua «empenhado em diligenciar» para suprir «os constrangimentos existentes», através do encaminhamento dos doentes para outras unidades de saúde e «agilizar procedimentos» para celebração de protocolos de colaboração com outras unidades hospitalares.