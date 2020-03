ULS e bombeiros da Guarda disponibilizam segunda unidade móvel Covid-19

A Unidade Local de Saúde (ULS) e os bombeiros da Guarda colocaram esta terça-feira no terreno uma segunda unidade móvel Covid-19.

A segunda viatura entrou em funcionamento uma semana depois do primeiro veículo e desloca-se igualmente aos locais onde é necessário realizar testes diagnósticos ao coronavírus, como lares, instituições de pessoas com necessidades especiais ou ao domicílio de utentes com dificuldade de deslocação.

O percurso segue um plano elaborado pela Unidade de Saúde Pública, em articulação com a Comissão para a Covid-19 da ULS e os voluntários. As viaturas, devidamente identificadas, poderão ir ainda à residência de doentes Covid em isolamento domiciliário para confirmação de cura.