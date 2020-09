ULS da Guarda registou mais 11 novos casos de Covid-19 na última semana

É a maior subida registada desde o fim do confinamento. Na semana passada a Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda contabilizou mais onze casos Covid-19 na sua área de abrangência, o que fez subir para 329 o total acumulado de pessoas infetadas desde o início da pandemia.

Os novos casos, dois dos quais são profissionais de saúde, registaram-se em Seia (4), Celorico da Beira (3), Guarda (2) e Pinhel (2). Destes doentes, seis têm idades inferiores a 70 anos, mas outro infetado tem entre 10 e 19 anos. Neste período não se registou qualquer óbito.

O relatório epidemiológico da ULS, atualizado às 17 horas da passada sexta-feira, revela que até 4 de setembro havia 11 pessoas internadas (mais seis que no anterior) e um doente nos cuidados intensivos. Na última semana havia ainda 13 pessoas a recuperar em casa (mais duas que na semana anterior) e três doentes recuperados, elevando para 289 o total de doentes recuperados.

Já os contactos em vigilância pela Unidade de Vigilância Pública eram 70 à data do documento, mais 22 que na semana anterior. No total acumulado deste indicador subiu para 3.048.

Em termos concelhios, Vila Nova de Foz Côa continua a liderar o total acumulado com 92 casos desde o início da pandemia, mas sem qualquer novo registo nos últimos meses. Seguem-se a Guarda (84), Pinhel (36), Gouveia (29), Seia (24), Trancoso (23), Celorico da Beira (13), Almeida (10), Manteigas (7), Fornos de Algodres (5), Sabugal (4) e Figueira de Castelo Rodrigo (2). No concelho da Mêda continua sem registar qualquer caso de infeção com Covid-19.