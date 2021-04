ULS da Guarda recebe “Bolsinhas do Coração”

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda recebeu as “bolsinha do coração”, enviadas pela Associação Hirond’ailes Andorinhas e pela Rádio Alfa ambas sediadas sediadas em França.

As bolsas que são símbolo de esperança e gratidão foram entregues a todos os funcionários da ULS da Guarda. E dentro delas existem palavras de carinho e objetos simbólicos que demonstram essa mesma gratidão aos profissionais de saúde.

Para além da ULS da Guarda, o Hospital de Lisboa, Leiria, Viana do Castelo e Torres Novas também irão receber as “bolsinhas do coração”. «O objetivo desta ação de solidariedade é agradecer aos profissionais de saúde o seu profissionalismo, empenho, dedicação e a luta diária que exerceram e exercem contra a Covid-19», clarifica a associação francesa em nota enviada a O INTERIOR.