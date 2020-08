ULS abre concurso para projeto de requalificação do Pavilhão 5

Seis meses depois de anunciar que estava a concluir o processo, a Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda abriu finalmente o concurso público para a elaboração dos estudos e projetos para a requalificação do célebre Pavilhão 5 do Hospital Sousa Martins.

Publicado na passada quinta-feira no “Diário da República”, o procedimento tem um preço base de 146.341 euros e um prazo de quatro meses. Estima-se que a obra possa custar cerca de 5 milhões de euros. Em fevereiro deste ano, a ULS tinha divulgado que estava a concluir «o processo para o lançamento do concurso público para a elaboração do projeto de execução» da requalificação do Pavilhão 5, que permitirá acolher o Departamento da Saúde da Criança e da Mulher. Na altura, a administração hospitalar adiantava que estava a ultimar o caderno de encargos e também «o pedido à tutela de autorização formal de investimento nacional», o que já terá sido assegurado. O programa funcional da requalificação do edifício já foi validado «tecnicamente pela Administração Regional de Saúde do Centro e pela Administração Central do Sistema de Saúde».

Esta obra não tinha sido incluída no Programa de Investimentos na Área da Saúde, com uma dotação de 90 milhões de euros, aprovado no final de março de 2019 pelo Governo. A candidatura da empreitada, considerada fundamental para a melhoria dos cuidados de saúde naquela área, foi indeferida em julho de 2017, durante a presidência de Carlos Rodrigues na ULS guardense, pela Comissão Diretiva do Programa Operacional do Centro «por não terem sido cumpridos os critérios de elegibilidade da operação e do beneficiário» previstos na lei e no aviso de concurso. O objetivo é adaptar o espaço para acolher uma nova maternidade, bem como o Departamento da Criança e da Mulher. Atualmente, o espaço alberga os serviços de Ginecologia, Terapia da Fala, Anestesiologia, Unidade de Cirurgia de Ambulatório, Unidade de AVC, entre outros.