UBI vai ter Centro de Competência em Computação Avançada

A Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) inaugurou na segunda-feira o reforço da rede interna da Universidade da Beira Interior (UBI) e assinou um protocolo para a instalação de um Centro de Competência em Computação Avançada na instituição.

Integrado no projeto RCTS100, o reforço da rede interna tem como objetivo «o alargamento da infraestrutura de fibra ótica e a atualização tecnológica da rede académica», refere a UBI em comunicado. O melhoramento da rede wi-fi e do data center da universidade vai «permitir uma maior densidade de ligações» e, consequentemente, «incentivará o uso da tecnologia na sala de aula como forma de melhorar a aprendizagem». Já a futura instalação do Centro de Competência em Computação Avançada fará com que a UBI passe a integrar a Rede Nacional de Computação Avançada, cujo objetivo é o «reforço da produção científica nacional no domínio das competências digitais avançadas, inteligência artificial e “big data” em várias áreas do conhecimento», segundo nota de imprensa da FCT.