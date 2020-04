UBI vai realizar testes à Covid-19 nos lares das Beiras e Serra da Estrela

A Universidade da Beira Interior (UBI) vai realizar testes de despistagem da doença Covid-19 e disponibilizar os resultados às amostras obtidas nos utentes e trabalhadores dos lares e residências seniores, bem como aos beneficiários de apoio domiciliário, na área da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa e noutros locais em que seja necessário.

Este trabalho será feito sob coordenação do Instituto da Segurança Social (ISS) e resulta de uma parceria protocolada esta sexta-feia no UBIMedical, na Covilhã, com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. O objetivo é apoiar «as populações mais vulneráveis no contexto do estado de emergência nacional decorrente da pandemia internacional provocada pela doença Covid-19», refere a universidade.

O acordo foi rubricado pelo reitor da UBI, António Fidalgo, e pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Na cerimónia participaram ainda Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e Ana Abrunhosa, ministra da Coesão, bem como a secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira.

A comitiva visitou o laboratório de Patologia Clínica do Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira e o Labfit, empresa sediada no UBIMedical. Ficou também a conhecer os dois projetos do Centro de Investigação em Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior, para estudar a imunidade de grupo e métodos de diagnóstico mais rápido da SARS-CoV-2, apoiados recentemente pelo do fundo Research4COVID-19, criado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).

Trata-se do “CheckImmune”, liderado por Miguel Castelo-Branco, e o “Track and trace COVID-19”, de Carla Cruz, divulgados esta quinta-feira por O INTERIOR.UN