UBI: Serenata online evoca bênção de finalistas

A bênção de finalistas da Universidade da Beira Interior (UBI), adiada devido à Covid-19, vai ser assinalada este sábado com uma serenata online, anunciou a Universidade da Beira Interior (UBI).

«As limitações à concentração de pessoas originada pela pandemia obrigam ao adiamento da bênção dos finalistas e das suas pastas, um dos momentos comemorativos mais inesquecíveis por parte dos estudantes que concluem os seus cursos, surgindo assim um evento que representa uma homenagem e “lembrança” para os finalistas, bem como para a comunidade ubiana em geral», lê-se num comunicado. Participam as seis tunas da universidade, que vão interpretar, ao mesmo tempo, a “Balada de Despedida do 5º ano Jurídico 88/89”, com a duração aproximada de três minutos. Seguir-se-ão as intervenções do presidente da AAUBI, Ricardo Nora, e do reitor da UBI, António Fidalgo. A serenata online culminará com a atuação em “livestreaming” de um grupo de fados, a partir da escadaria da Reitoria, que interpretará seis temas, um deles a canção “Covilhã Cidade Neve”, celebrizada por Amália Rodrigues.