UBI: Projeto de filtro coletor de CO2 premiado pela Fundação La Caixa/BPI

O projeto de um sistema de coleta de CO2 nas chaminés das indústrias de cal e centrais de biomassa, desenvolvido na Universidade da Beira Interior (UBI), é um dos vencedores do concurso “Promove Regiões Fronteiriças 2019”, da Fundação La Caixa/BPI.

A ideia “CO2LLECT” foi desenvolvida pelos estudantes do mestrado em Arquitetura, Janine Ayoub e Mantas Sevelkovas, e pelo professor catedrático da Faculdade de Engenharia, João Castro Gomes, tendo sido selecionada pelas características inovadoras, potencial de replicabilidade e capacidade de contribuir para o desenvolvimento das regiões fronteiriças de Portugal. Isto porque o gás carbónico coletado através desse filtro é direcionado para um armazenamento seguro para ser distribuído posteriormente para outras utilizações. «A empresa poderá capitalizar o dióxido de carbono natural no mercado, vendendo-o para as indústrias de fabricação de pasta dentífrica, cerveja e combustíveis. Pode ainda ser utilizado para produtos de saúde, para a conservação de alimentos ou no combate aos incêndios, entre outras aplicações», adianta a UBI. De acordo com o regulamento do concurso, segue-se agora a fase de apresentação de um plano de pré-viabilidade de transformação da ideia em projeto.