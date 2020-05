UBI produz máscaras reutilizáveis para docentes e funcionários

A Universidade da Beira Interior (UBI) está a produzir máscaras sociais, em tecido certificado pelo CITEVE com a categoria de Nível 3, para serem utilizadas por docentes e funcionários da academia.

A confeção destes equipamentos de proteção individual resulta de um plano conjunto da Reitoria e do Departamento de Ciência e Tecnologia Têxteis, tendo em conta a determinação do Governo da obrigatoriedade do uso de máscara pela população.

Nesta primeira fase, está prevista a produção nas oficinas daquele departamento de mais de 2.000 máscaras reutilizáveis, que foram desenvolvidas pelos docentes Rui Miguel, Madalena Pereira e Liliana Pina. A sua vida útil expectável é de 25 lavagens sem que a malha sofra danos ou alterações significativas. Os produtos estão a ser feitos por uma equipa de técnicos composta por José Machado, Eduardo Jorge, Lucinda Matias, Apolinária Gaspar, Manuela Esteves, Felisbela Rodrigues e Isabel Fernandes.