UBI comemora 35 anos na sexta-feira

A Universidade da Beira Interior (UBI) celebra o seu 35º aniversário na próxima sexta-feira. Para comemorar a efeméride serão feitas homenagens a duas figuras históricas da instituição de ensino superior sediada na Covilhã.

Cândido Passos Morgado, reitor emérito, será uma das personalidades evocadas através da inauguração de um busto no claustro da reitoria. «Esta homenagem assinala a importância daquele que foi o primeiro reitor da academia ubiana», adianta a universidade em comunicado enviado a O INTERIOR. Também Carlos Melo Gonçalves, antigo chefe de gabinete do reitor, terá o seu nome associado a uma sala da Biblioteca Central. Foi uma «das figuras mais marcantes da história da UBI», deixando «como legado a redação de estudos, projetos e pareceres diversos com vista à melhoria de serviços», destaca a UBI. Para além destas duas homenagens, será feita a apresentação do retrato do atual reitor, António Fidalgo, que ficará na Sala do Senado da reitoria. As comemorações prosseguem durante a tarde com a sessão solene, onde serão entregues medalhas a docentes e funcionários que completaram 20 anos de serviço ou que se aposentaram até 30 de abril de 2021. As celebrações terão transmissão online.