UBI acreditada pela A3ES por seis anos

A Universidade da Beira Interior (UBI) recebeu acreditação por seis anos por parte da A3ES – Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, no âmbito do processo de avaliação das instituições de ensino superior.

Esta “Avaliação Institucional” consistiu, entre outros objetivos, em apreciar as políticas e instrumentos de gestão estratégica da UBI e de autorresponsabilização pela qualidade das atividades desenvolvidas e resultados alcançados, e em apreciar o grau de cumprimento da missão institucional através da análise de parâmetros de desempenho relacionados com a respetiva atuação e com os resultados dela decorrentes, adianta a universidade em comunicado enviado a O INTERIOR. Segundo a pró-reitora para a Qualidade, Ana Catarina Carapito, «esta decisão atesta o esforço e a dedicação de todas as partes em prol do desenvolvimento e da melhoria contínua da UBI, num processo que se espera complementado, a curto-médio prazo, com a certificação do Sistema Interno de Garantia da Qualidade, meta que tem norteado a nossa atividade».