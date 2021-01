UBI acolhe projeto SPRING

A Universidade da Beira Interior (UBI) irá acolher o projeto SPRING –Succession Planning and Regeneration in Family Business for New Growth through an Innovative Training Programme – todas as quintas-feiras, entre 4 de fevereiro e 19 de março.

O SPRING é uma ação europeia que tem como objetivo capacitar empresas familiares, «apostando em estratégias de crescimento a longo prazo, inovação e regeneração», segundo nota enviada a O INTERIOR. A iniciativa será presencial e online e direcionada a membros seniores (fundadores) e a juniores (sucessores) de empresas familiares. O acesso ao evento é totalmente gratuito, tendo lotação máxima de 20 participantes. «Paralelamente ao programa nacional que decorre na UBI, os participantes poderão ainda aceder a um conjunto de “webinars” europeus, proferidos por consultores e académicos reconhecidos e que abordarão outras temáticas complementares», acrescentam os promotores.