UBI acolhe duas famílias sírias ao abrigo de programa da ONU

A Universidade da Beira Interior (UBI) acolhe nos próximos 18 meses duas famílias refugiadas sírias, no âmbito de um protocolo com o Alto Comissariado para as Migrações (ACM).

O grupo chegou à Covilhã no passado dia 11, vindo da Turquia ao abrigo do Programa Nacional de Reinstalação das Nações Unidas. As duas famílias são constituídas por crianças, jovens e adultos, com idades compreendidas entre os 5 e os 57 anos, num total de 15 pessoas. A UBI é a primeira universidade em Portugal (e na Europa) a fazer o acolhimento de famílias refugiadas no próprio campus, onde irão viver e vão cumprir um programa de integração na comunidade local. O projeto será implementado por uma equipa técnica com elementos da Ação Social, Psicologia e do departamento de Línguas, além de uma investigadora portuguesa especialista na área de estudos multiculturais e com experiência de trabalho com pessoas beneficiárias de proteção internacional.

«Numa lógica de solidariedade institucional e participação alargada de toda a comunidade, a preparação do acolhimento contou, já na UBI, com a colaboração dos Serviços de Ação Social, dos Serviços Técnicos, Serviços de Informática e do Departamento de Ciências e Tecnologias Têxteis, bem como de alguns alunos e alumni voluntários, prevendo-se para breve o recrutamento de mais voluntários para integrar o projeto», afirma Anabela Dinis, vice-reitora com a pasta da Responsabilidade Social. Foram já estabelecidos contactos com a Câmara da Covilhã, escolas, entidades de saúde, a delegação do SEF de Castelo Branco e outras entidades públicas e privadas de forma a criar uma rede de apoio à integração destas famílias.