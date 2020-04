Transdev em “lay-off” desde quarta-feira

A Transdev aderiu esta quarta-feira ao sistema de “lay-off” simplificado devido à quebra de receitas na sequência da pandemia da Covid-19. A medida vai abranger cerca de 2.000 trabalhadores, sendo assegurados os serviços mínimos.

Em comunicado, o grupo que tem a concessão das carreiras interurbanas na região e dos transportes urbanos da Guarda, bem como o serviço expresso, justifica a decisão com as «restrições decretadas à mobilidade» no âmbito do estado de emergência que «provocaram uma redução da atividade, que se traduziu numa quebra de receitas da ordem dos 90 por cento». O grupo sediado em Matosinhos já tinha solicitado ao Governo a regularização do pagamento de nove milhões de euros para conseguir «sobreviver» e pagar cerca de 2.000 salários no próximo trimestre. «Em tempos normais, o prazo de pagamento é superior a seis meses», pelo que a Transdev pedia que fosse «reduzido para 15 dias». Há 20 anos em Portugal, a transportadora conta com cerca de 2.000 colaboradores, uma frota de mais de 1.500 viaturas e transporta 21 milhões de passageiros por ano.