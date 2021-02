Thierry Santos demite-se da coordenação interina do Museu da Guarda

O coordenador interino do Museu da Guarda terá renunciado ao lugar no início desta semana.

Ao que O INTERIOR apurou, Thierry Santos não terá gostado de ter sido preterido na constituição do júri de um concurso público de contratação de um técnico para a área da Cultura. O responsável terá comunicado a intenção de sair aos funcionários do museu na passada terça-feira e alegou estar desagradado pela forma como tem disso «desconsiderado» pelo executivo. Em funções desde junho de 2020, Thierry Santos é quadro técnico da instituição. «Na Câmara não há nenhum motivo que justifique a demissão do coordenar interino do Museu da Guarda», reagiu Carlos Chaves Monteiro, presidente da autarquia, contactado por O INTERIOR