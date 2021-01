Terceiro dia com mais mortes por Covid-19 em Portugal

Portugal registou neste domingo o terceiro dia com mais mortes desde o início da pandemia do novo coronavírus, com 102 óbitos, e o terceiro registo acima de 100 mortos. Pior só no sábado (111) e na sexta-feira (118).

Nas últimas 24 horas contabilizaram-se mais 7.502 novos casos de Covid-19 no último dia (menos 1.976 casos que no dia anterior), de acordo com os dados do boletim diário da DGS sobre a pandemia.