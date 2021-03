Suspeitos de roubos na Guarda ficam em prisão preventiva

Ficaram em prisão preventiva os dois homens detidos pela PSP por vários roubos na Guarda. No entanto, segundo o Comando Distrital, em virtude da situação pandémica, a medida de coação decretada pelo tribunal foi executada através da obrigação de permanência na habitação, com vigilância eletrónica.

Os indivíduos, de 21 e 51 anos, foram detidos no passado dia 24 de fevereiro e são suspeitos de abordarem as vítimas «para venda de perfumes, sendo que, quando recusavam, estas eram ameaçadas com arma branca e coagidas a comprar os referidos produtos», referiu a PSP na altura.

A investigação da Esquadra de Investigação Criminal da Guarda decorreu durante dois meses e culminou com a realização de buscas domiciliárias às residências dos suspeitos, na Guarda.