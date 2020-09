Sobraram 83 vagas na UBI para a segunda fase de acesso ao ensino superior

A Universidade da Beira Interior (UBI) tem apenas 83 vagas disponíveis para a segunda fase de acesso ao ensino superior, de acordo com os resultados das colocações divulgados esta madrugada.

Este ano a UBI conseguiu preencher 1.275 dos 1.358 lugares atribuídos, tendo sido esgotadas as vagas em 22 cursos. Para a segunda fase os candidatos ainda podem concorrer a nove cursos (Design Industrial, Engenharia Civil, Engenharia e Gestão Industrial, Engenharia Eletromecânica, Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, Química Industrial, Matemática e Aplicações, Informática Web e Física e Aplicações).

Já a média mais alta do último candidato colocado na UBI foi de 18,32 valores, em Medicina, e a mais baixa de 10,80 em Biotecnologia. Devido à pandemia da Covid-19, a universidade recomenda os novos estudantes que façam as matrículas – que começam esta segunda-feira e prolongam-se até 2 de outubro – através da plataforma existente para o efeito no site da instituição.

Os caloiros que o pretendam fazer presencialmente deverão respeitar o dia definido para o atendimento de cada curso (calendário também disponível no site). A entrada será permitida apenas aos estudantes, sendo autorizado o acesso a um encarregado de educação quando o aluno for menor de idade.