Subiu para 28 o número de infetados com Covid-19 na Guarda na sequência de uma festa de aniversário que juntou estudantes do Instituto Politécnico da Guarda e outros jovens.

Segundo dados fornecidos pela Unidade Local de Saúde (ULS), até às 19 horas de ontem havia 17 doentes internados no Hospital Sousa Martins e onze estavam sob vigilância no domicílio. Do total de casos 23 são estudantes do IPG. As autoridades de saúde continuam a realizar testes de despistagem.