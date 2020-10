«Situação tenderá a agravar-se nos próximos dias», avisa ministra da Saúde

A ministra da Saúde avisa que, de acordo com as estimativas do INSA, Portugal está a «enfrentar uma situação crescente que se tenderá a agravar nos próximos dias de acordo com modelos matemáticos».

Esta quarta-feira, durante a habitual conferência de imprensa das autoridades de saúde sobre a evolução da pandemia, Marta Temido adiantou que o seu ministério tem estado a trabalhar em «dois eixos de ação»: um diz respeito à «manutenção da preparação do Serviço Nacional de Saúde e o alívio da pressão crescente nas organizações e nos profissionais de saúde» e o outro eixo tem a ver com uma «revisão das medidas» de controlo da transmissão da doença.

No âmbito do primeiro eixo, será publicada ainda esta quarta-feira uma «nova estratégia de testes» com a inclusão de testes de antigénio e haverá «medidas de reforço da atividade» de rastreios de contactos, algo que se irá verificar nos próximos dias «com profissionais recrutados para o efeito». Quanto ao segundo eixo, Marta Temido destacou o facto do Conselho de Ministro ter anunciado decisão que visa precisamente o reforço destas medidas.