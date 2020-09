Sindicatos lançam abaixo-assinado pela reposição dos apoios aos passes sociais

As Uniões dos Sindicatos de Castelo Branco (USCB) e da Guarda (USG) estão a promover um abaixo-assinado onde defendem a reposição dos preços dos passes sociais nas autarquias que integram a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE).

No início deste mês aquela entidade passou a limitar o apoio à aquisição de passes de transportes, no valor de 50 por cento, a pessoas em situação de carência económica comprovada pelas autarquias. Anteriormente, o apoio abrangia todos os utentes, que beneficiavam de uma redução de 40 por cento para os passes normais e de 60 por cento para maiores de 65 anos e menores de 23. Para as duas estruturas sindicais afetas à CGTP esta alteração vem adulterar «os princípios e pressupostos» que levaram à criação do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) e teve como principal consequência o «desmesurado aumentos dos passes sociais» nos concelhos que integram a comunidade intermunicipal formada por doze autarquias do distrito da Guarda e três do distrito de Castelo Branco.

No abaixo-assinado posto a circular junto da população, empresas e locais de trabalho os proponentes consideram que a medida é «discriminatória» para as regiões do interior e salientam que os munícipes que vivem na região são «penalizados com aumentos injustificados, enquanto nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto se mantêm os descontos nos valores dos passes». O documento salienta igualmente que esta decisão «é perniciosa do ponto de vista ambiental» e critica a posição dos autarcas. «Com esta decisão, os responsáveis da CIMBE mostram que não defendem o interior, como aliás já se tinha visto com a forma como se demitem da luta pela abolição das portagens e como assumem um papel de subserviência em relação ao poder central», lê-se na introdução do abaixo-assinado.