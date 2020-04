Sessão solene, homenagens, arte e música online para celebrar o 25 de Abril na Guarda

As comemorações do 25 de Abril na Guarda serão online por causa da Covid-19 e contarão com homenagens aos «heróis dos nossos dias», os bombeiros e profissionais de saúde, anunciou a autarquia.

No sábado, a partir das 11 horas, terá lugar a sessão solene evocativa do 46º aniversário do Dia da Liberdade, que desta vez consistirá na transmissão de um vídeo no Facebook do município com as intervenções pré-gravadas dos presidente da Câmara, Carlos Chaves Monteiro, e da Assembleia Municipal, Cidália Valbom, bem como dos líderes dos partidos políticos representados naquele órgão. As alocuções serão antecedidas da interpretação do “Hino da Guarda” pelo Orfeão do Centro Cultural.

A partir das 15 horas, a Câmara vai entregar 46 cravos e uma placa de agradecimento à Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, PSP, GNR e bombeiros da Guarda, Gonçalo e Famalicão da Serra. O terceiro momento das comemorações será a celebração online dos 15 anos do TMG, que contará, entre outras iniciativas, com a pintura mural do “urban artist” guardense Desy, a criação de uma tela alusiva ao 25 de Abril pelo artista plástico Nuno Aparício e poemas de Abril.

Pelas 21h30, o grupo Resistência vai dar um mini concerto online a propósito da efeméride, que terminará (23 horas) com o set “FREEdome”, do guardense DJ Bay, em direto do café-concerto. Além destas propostas, o presidente da Câmara apela à criatividade dos guardenses e à sua participação a partir de casa, colocando cravos nas janelas e varandas, bem como desenhos ou outras formas de expressão alusivas ao Dia da Liberdade.