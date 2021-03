Seis autarquias da região distinguidas como “Municípios Amigos da Juventude”

Fornos de Algodres, Fundão, Guarda (na foto), Manteigas, Pinhel e Trancoso são as autarquias da região que integram, como membros fundadores, a Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude e foram distinguidas pela Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ) como “Municípios Amigos da Juventude”.

Esta distinção reconhece as medidas destas edilidades «em prol das/dos jovens e das suas organizações». Esta rede, criada pela FNAJ, conta já com mais de 70 municípios envolvidos e tem como missão «consolidar a ligação e cooperação entre o movimento associativo juvenil e as autarquias».