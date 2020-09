O INTERIOR vai divulgar no seu site os resultados da primeira fase de acesso ao ensino superior.

Fique a saber se entrou no curso pretendido ou nas opções seguintes a partir da meia-noite deste domingo, consultando a lista dos resultados com as notas dos últimos colocados em cada curso.

A primeira fase do Concurso Nacional de Acesso tinha 56.866 vagas, mais um décimo do que em 2019.