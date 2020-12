Saiba quais são as medidas em vigor até domingo

Até sábado, os portugueses beneficiam de um alívio nas medidas de contenção da Covid-19, mas o país está sob novo estado de emergência desde as 0 horas desta quinta-feira e até às 23h59 de 7 de janeiro. Para o fim de ano, o Governo impõe «máxima contenção» em todo o território continental, incluindo a proibição de circulação entre concelhos e recolher obrigatório às 23 horas na passagem de ano.

Saiba quais são as medidas em vigor no Natal:

Nos concelhos de risco elevado, muito elevado e extremo, nos dias 24 e 25 de dezembro o recolher obrigatório será apenas a partir das 2 horas da manhã até às 5 horas, os estabelecimentos de restauração podem funcionar até à 1 hora da madrugada.

No sábado, a proibição de circulação na via pública entra em vigor às 23 horas nos concelhos de risco muito elevado e extremo e no domingo o recolher obrigatório volta a ser às 13 horas, como nos últimos fins de semana. A restauração poderá funcionar, para refeições no estabelecimento, até às 15h30 no sábado e no domingo os estabelecimentos comerciais e os restaurantes terão de encerrar até às 13 horas.

Aguiar da Beira e Pinhel são os únicos concelhos da região com nível de risco extremo de contágio pela Covid-19, enquanto Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Guarda, Sabugal e Seia estão com risco muito elevado e Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Fundão, Gouveia, Manteigas e Trancoso com risco elevado. No nível mais baixo, o moderado, encontram-se apenas os municípios de Fornos de Algodres, Mêda e Vila Nova de Foz Côa.