Requalificação do Largo da Misericórdia , na Guarda, alterada

O projeto de requalificação do Largo João de Almeida, também conhecido por Largo da Misericórdia, na Guarda, vai ser alterado.

Segundo o presidente da Câmara, o objetivo é fazer com que a intervenção seja «muito mais facilitadora da mobilidade de pessoas e carros até ao Largo Frei Pinto, passando pela Rua Alves Roçadas, que também serão requalificados, mas a praça irá ser mantida na sua essência». Contudo, Chaves Monteiro acrescenta que a empreitada só deverá acontecer no próximo mandato e reitera que a ideia é tornar o centro da Guarda «mais disponível para os cidadãos e menos para os automóveis». De acordo como o “Portal Base”, o novo projeto vai custar 15 mil euros e foi entregue por ajuste direto à empresa “Barbosa & Guimarães, Lda”, a mesma que, em 2016, elaborou a intervenção inicial realizou o anterior projeto para a autarquia por 149.900 euros.