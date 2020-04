Registada subida mínima de infetados, que são agora 212 na área da ULS da Guarda

Subiu para 212 o número de doentes infetados com Covid-19 na área da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda. Segundo o último relatório de situação epidemiológica, os dois novos casos comparativamente a quarta-feira verificaram-se na Guarda, onde há agora 19 infetados, e em Seia (10).

No documento enviado aos municípios da região, relativo às últimas 24 horas, a ULS registou 15 casos recuperados, 22 com alta para vigilância clínica, 27 pessoas internadas, das quais duas estão nos cuidados intensivos. Há também 158 casos no domicílio, 747 contactos em vigilância e 10 profissionais de saúde testados positivos.

O número de óbitos (12) manteve-se inalterado relativamente a quarta-feira. Também não se registaram alterações nos restantes concelhos: Almeida (7), Celorico da Beira (7), Figueira de Castelo Rodrigo (2), Fornos de Algodres (3) Gouveia (19), Pinhel (26), Trancoso (22) e Vila Nova de Foz Côa (92). Sem registos continuam a Mêda e o Sabugal.

No relatório divulgado a ULS chama a atenção para o facto de haver casos reportados de pessoas que neste momento residem fora do concelho de registo.