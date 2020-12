Recolher obrigatório regressa às 13 horas de domingo

O alívio das restrições no combate à pandemia termina este sábado e as interdições mais pesadas regressam no domingo nos concelhos em risco elevado ou extremamente elevado de contágio.

Hoje, a circulação na via pública pode estender-se até às 23 horas em todo o país. A partir de domingo, e até dia 30, vigoram as medidas gerais do estado de emergência, pelo que os concelhos de maior risco voltam ao recolher obrigatório às 13 horas.

Não há proibição de circulação entre concelhos, situação que se vai manter até 31 de dezembro.