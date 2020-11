Recolher obrigatório a partir das 13 horas ao fim de semana em 121 concelhos

O estado de emergência decretado na sexta-feira pelo Presidente da República vai vigorar entre segunda-feira e 23 de Novembro. Desde o início da pandemia, Portugal regista 2848 mortes e 173.540 casos de infeção. No mundo, mais de 49,3 milhões de pessoas foram infectadas com o novo coronavírus, das quais 1,2 milhões morreram e 32,4 milhões recuperaram.

Foi decretado o recolher obrigatório a partir das 13 horas ao fim de semana nos 121 concelhos de risco, por causa do Covid-19.

A circulação na via pública fica proibida entre as 23h00 e as 5h00 nesses concelhos. Os horários do comércio e da restauração também serão abrangidos com a medida do recolher obrigatório. Os restaurantes podem continuar a fazer take-away, mas nos próximos dois fins de semana, os habitantes dos 121 concelhos de risco só poderão levantar a comida até às 13 horas. A entrega domiciliária pode manter-se nos moldes normais.

Caso haja infrações durante o recolher obrigatório, as autoridades vão encaminhar os infratores para os domicílios. O primeiro-ministro não adiantou mais pormenores sobre a moldura penal.

No final do conselho de ministros, António Costa rejeitou o encerramento das escolas e diz que o ensino deverá sofrer o menor dos “sobressaltos”. Os transportes públicos vão continuar a circular nos dois próximos fins de semana, com o recolher obrigatório, para quem necessite de deslocar-se para o local de trabalho, esclareceu o primeiro-ministro. António Costa salientou que os momentos de reunião familiar continuam a ser a principal razão para o contágio da Covid-19. “Temos a nítida noção de que o convívio social tem um contributo muito importante para a disseminação”, disse o primeiro-ministro.