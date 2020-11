PSP recupera 7.000 euros de material e bens furtados na Guarda

A PSP da Guarda intercetou dois jovens de 20 e 25 anos por suspeitas da prática de dezenas de furtos na cidade e recuperou grande parte dos produtos roubados, num valor estimado de cerca de 7 mil euros.

Segundo o superintendente Carlos Silva, comandante da PSP, a maioria dos furtos ocorreu em outubro passado «em garagens e arrecadações», tendo as diligências da Esquadra de Investigação Criminal culminado esta quarta-feira com duas buscas domiciliárias às residências dos suspeitos, tendo sido apreendido diverso material, como máquinas, ferramentas, bens alimentares, produtos de limpeza, detergentes, bebidas alcoólicas, capacetes, um kayak e sacos de pellets.

«Houve, pelo menos, 17 furtos denunciados à polícia, mas poderá ter havido mais que não foram denunciados. Apelo, por isso, a quem possa ter passado por essa situação que contactem a polícia para podermos devolver os seus pertences», disse o oficial numa conferência de imprensa realizada esta tarde no Comando distrital.

«Boa parte dos produtos seriam vendidos, outros foram para consumo da dupla, que não tinha ocupação e vivia dos furtos», acrescentou Carlos Silva, que acrescentou que os suspeitos privilegiaram as arrecadações e garagens de prédios de apartamentos. «Entravam sempre pela porta principal do edifício. Por isso, é importante que as pessoas não abram a porta do seu prédio a desconhecidos»

As diligências da PSP prosseguem com o objetivo de proceder à detenção dos indivíduos, que não têm antecedentes criminais, que serão presentes a tribunal esta quinta-feira.