Próximo reitor da UBI eleito em abril

Já está definido o calendário para a eleição do próximo reitor da Universidade da Beira Interior (UBI), que terá lugar entre 14 e 26 de abril.

De acordo com o definido pelo Conselho Geral, as candidaturas devem ser apresentadas até 22 de março e os candidatos admitidos participarão em audiências públicas agendadas para 14 de abril. O sucessor de António Fidalgo será eleito pelo órgão máximo da UBI numa data a definir entre 14 e 26 de abril. Podem concorrer professores e investigadores da universidade ou de outras instituições nacionais ou estrangeiras em exercício efetivo de funções. O mandato do reitor é de quatro anos e próximo responsável máximo da UBI assumirá funções até 2025. Os procedimentos foram estabelecidos pelo Conselho Geral na passada sexta-feira, dia em que também foram foi eleito o seu presidente. Trata-se do jovem deputado do PSD na Assembleia da República Hugo Carvalho, ex-presidente do Conselho Nacional da Juventude. Natural de Viseu, onde nasceu em 1990, é engenheiro de profissão e diplomado pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.

João Casteleiro Alves, administrador do Grupo Tecnológico Readiness IT, foi escolhido para vice-presidente. O Conselho Geral é constituído por 29 membros, 21 dos quais foram eleitos no seio da academia em novembro. Os restantes oito foram cooptados na comunidade e tomaram posse no passado dia 10. São eles, além de Hugo Carvalho e João Casteleiro Alves, André Reis Pereira Silva (presidente da Federação Académica do Desporto Universitário), Vítor Manuel Pinheiro Pereira (presidente da Câmara da Covilhã), José Felizardo (CEO do CEiia – Centro de Engenharia e Desenvolvimento), Bruno Mineiro (diretor de Gestão da Twintex), Laura da Cruz Martins (diretora médica dos Laboratórios Clínicos Synlab) e Rui Sousa (CEO da empresa Stemmatters). Os conselheiros eleitos em representação dos professores e investigadores são Abel Gomes, Mário Raposo, Ana Paula Duarte, Maria Rocha Pereira, Luiza Granadeiro, Cândida Tomaz e Olga Lourenço.

Fernando Santos, António Vicente, Maria do Rosário Calado, Isabel Cunha, Cristina Vieira, Manuel Loureiro, Bruno Ferreira da Costa e Bertha dos Santos são os outros representantes dos docentes. Pelos estudantes foram eleitos Ricardo Nora, Vinicius Andrade, Afonso Gomes, Gabriel Antunes e Bárbara Hernandez, enquanto Adriano Raposo representa o pessoal não docente e não investigador.