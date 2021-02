Projeto de inclusão social e intercultural da AMCB apoiado

A Associação de Municípios da Cova da Beira (AMCB) viu aprovada a candidatura “+Interior +Igualdade” no âmbito do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE).

A iniciativa destina-se a promover «a igualdade de oportunidades e de género, a desconstrução de preconceitos, o diálogo intercultural e inter-religioso, a inclusão de comunidades marginalizadas e o combate às discriminações nos municípios de Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Fundão, Gouveia, Guarda, Manteigas, Mêda, Penamacor, Pinhel, Sabugal, Seia e Trancoso. Serão desenvolvidos três cursos de formação específica e criados grupos de trabalho com elementos das forças de segurança, agentes de saúde, entidades com competência em matéria de proteção social (CPCJ), IPSS, educação e outras organizações não governamentais para acompanhar as comunidades de cada concelho.