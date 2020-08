Programa Ativar.pt para apoiar contratação de trabalhadores

O Governo vai lançar o programa Ativar.pt, que pretende fazer face aos números do desemprego e à evolução que estes possam vir a ter, anunciou na sexta-feira a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Em Trancoso, Ana Mendes Godinho disse que o programa tem previstos 160 milhões de euros de apoios para a contratação de pessoas para as empresas e as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS). «Queremos muito, através destes incentivos públicos, ser os veículos de apoio às empresas para a contratação de pessoas, numa fase em que é crítico termos alguma capacidade de resposta aos números de desemprego que vivemos», declarou. Segundo a ministra, com este programa, o Governo quer, por um lado, dar «apoios à formação e à reconversão de pessoas, nomeadamente desempregados, para áreas estratégicas em que há procura de emprego neste momento», como «digitais, de transição tecnológica, de economia verde e da área social». Por outro lado, o objetivo é dar «apoios à contratação, nomeadamente de jovens», que foram muito afetados pelo desemprego.