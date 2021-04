Problemas sociais em debate no IPG

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) inicia na segunda-feira um ciclo de debates online sobre problemas sociais para «desconstruir falsas ideias e estimular o espírito crítico».

A organização, a cargo do Gabinete de Apoio Psicológico (GAP), adianta que os estudantes do IPG são convidados a encontrarem-se online para discutirem questões psicossociais – pandemia, transexualidade, consumo de substâncias psicoativas/jogo, racismo, entre outras. «Decidimos lançar estes “Encontros Online” que desejamos que sejam conversas nas quais os estudantes podem, com a orientação de um perito, discutir temas atuais e (alguns) polémicos com o objetivo de desconstruir falsas ideias e estimular o espírito crítico, num ambiente descontraído e de abertura ao desenvolvimento pessoal», refere a psicóloga Odília Cavaco, docente no IPG e responsável pelo GAP. A primeira sessão, agendada para as 18h30, vai discutir as experiências dos estudantes durante a pandemia de Covid-19. Os temas seguintes são a transexualidade (dia 26), o estudo (3 de maio), consumos (dia 17), alimentação (dia 31) e racismo (14 de junho).