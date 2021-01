Primeiro-ministro diz que ensino online regressa a partir de 8 de fevereiro

O primeiro-ministro rejeita a possibilidade do regresso às aulas presenciais no curto prazo e garante que o ensino online vai ser retomado a partir de 8 de fevereiro.

«Daqui a 15 dias não estaremos perto de poder regressar ao ensino presencial, não devemos prosseguir a interrupção, nestas circunstâncias devemos retomar o ensino online», disse António Costa em entrevista ao programa “Circulatura do Quadrado”, na TVI 24, esta quarta-feira à noite.

O chefe do Governo adiantou que o Governo decidirá consoante a situação da pandemia em Portugal, mas considerou que, com base nos dados existentes, «não seja possível» o regresso ao presencial. «Eu não acredito que daqui a 15 dias estejamos de volta às aulas presenciais. Daqui a 15 dias não estaremos perto», declarou.

Nesta entrevista, António Costa assumiu que Portugal está a atravessar uma «fase terrível da pandemia» da Covid-19 e que vai demorar algumas semanas até que a situação comece a melhorar. «Se tivéssemos conhecimento do quadro da variante inglesa, teríamos definido regras mais apertadas no Natal. Na altura não tínhamos esse conhecimento. Toda a gente concordava com as regras do Natal, tínhamos empresários da restauração à porta da Assembleia da República», reconheceu.