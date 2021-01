Primeiro-ministro avisa que novo confinamento vai durar um mês, «no mínimo»

O primeiro-ministro garantiu esta terça-feira, no final da reunião do Infarmed, que o novo confinamento vai durar, «no mínimo», um mês.

Em declarações aos jornalistas, António Costa afirmou que há um «consenso muito generalizado» entre os especialistas de que «há uma tendência de crescimento da pandemia». Assim, acrescentou, «é essencial adotarmos novas medidas» e essas irão ter «o horizonte de um mês» – e não quinze dias como é normal.

Nas últimas 24 horas Portugal mais 7.259 novos casos de Covid-19 e 155 mortes, o número mais elevado de sempre desde o início da pandemia. De acordo com o boletim da Direção-geral de Saúde, foram internadas mais 60 pessoas (há 4.043 no total) e destas mais 32 estão em unidades de cuidados intensivos – 599 no total. Desde março contabilizam-se 496.552 casos confirmados de Covid-19.