Primeiras doses da vacina contra coronavírus chegam a Portugal «entre o final deste ano e o princípio de 2021»

Portugal deverá receber «as primeiras doses» da vacina contra o novo coronavírus «entre o final deste ano e o princípio de 2021». A notícia é avançada esta terça-feira pelo “Jornal de Negócios”, que cita o presidente do Infarmed.

De acordo com Rui Santos Ivo, as negociações da União Europeia com cinco fornecedores que estão a desenvolver vacinas deverão ficar concluídas até finais de setembro ou inícios de outubro. São eles a Pfizer/BioNTech; a Moderna/Johnson & Johnson; a GlaxoSmithKline/Sanofi; e a CureVac.

Esta segunda-feira, na reunião com peritos, políticos e parceiros sociais, Rui Santos Ivo referiu que já há um contrato assinado com a AstraZeneca e que Portugal irá receber 6,9 milhões de doses, o que corresponde a 2,3 por cento da população portuguesa no total da população europeia. «Com estes contratos, se todas vierem a ser autorizadas, estas vacinas corresponderão, com certeza, às nossas necessidades», afirmou o presidente do Infarmed ao “Negócios”.