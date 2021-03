Prémio CEI-IIT – Investigação, Inovação e Território 2020 já tem vencedores

A professora na Universidade do Porto Maria Madalena Saraiva Pires da Fonseca e as arquitetas Inês Alves e Lara Plácido são as vencedoras do Prémio CEI-IIT – Investigação, Inovação e Território 2020, atribuído pelo Centro de Estudos Ibéricos.

O júri do galardão distinguiu, na modalidade 1 (“Apoio a trabalhos e projetos de investigação”) o projeto “Migrações de Estudantes para as Regiões Periféricas: Fluxos de talento e motores de inovação”, de Maria Madalena Saraiva Pires da Fonseca, professora na Universidade do Porto, e na modalidade 2 (“Apoio a projetos e iniciativas inovadoras”), o projeto “Impact”, das arquitetas Inês Alves e Lara Plácido. O Prémio CEI-IIT – Investigação, Inovação e Território, que vai na terceira edição, distingue trabalhos, projetos de investigação e outras iniciativas que revistam uma dimensão inovadora, contribuam para divulgar estudos, experiências e boas práticas que concorram para reforçar a coesão, a cooperação e a competitividade dos territórios fronteiriços e de baixa densidade. A apresentação dos projetos vencedores terá lugar no “webinar” “Inovação e Território”, a realizar na próxima terça-feira (15 horas).