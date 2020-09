Precisam-se mais dadores de sangue

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda apela à dádiva de sangue após registar um decréscimo acentuado do número de dadores na Guarda nas últimas semanas.

«Na recolha efetuada esta segunda-feira, na Escola Superior de Saúde (ESS), compareceram apenas 14 dadores, um número muito reduzido para o que é habitual na Guarda», alerta a ULS, que recorda a recolha é sempre feita com a maior segurança por uma equipa multidisciplinar (médico, enfermeiro e administrativo) do Instituto Português do Sangue e Transplantação (IPST), de Coimbra.

A próxima recolha terá novamente lugar nas instalações da ESS, junto ao Hospital Sousa Martins, no dia 14, entre das 10 às 13 horas e das 14h30 às 19 horas.