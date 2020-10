Português e Espanhol «entre as três línguas mundiais que mais crescem»

Durante a Cimeira Ibérica que decorreu no passado sábado na Guarda, Augusto Santos Silva revelou que os idiomas português e espanhol estão «entre as três línguas mundiais que mais crescem».

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros apresentou os resultados do estudo “A Projeção Internacional do Espanhol e do Português: O potencial da proximidade linguística”, elaborado no âmbito das iniciativas conjuntas das comemorações dos 500 anos da viagem de circum-navegação iniciada por Fernão de Magalhães e concluída por Sebastian de Elcano. O documento foi apresentado na 31ª Cimeira Ibérica e, entre outras conclusões, refere que as línguas portuguesa e castelhana «são faladas por, seguramente, mais de oito centenas de milhões de pessoas no mundo», sendo «muitos dos seus falantes maternos» habitantes da Europa, América Latina, África, Ásia e América do Norte. Estes resultados sugerem, segundo a vice-presidente do Governo espanhol, Carmen Calvo – que também participou na apresentação do estudo –, que ambos os idiomas se aproximam da liderança linguística mundial do inglês em quase todos os parâmetros considerados, devendo por isso ser promovidos juntos.