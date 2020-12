Portugal regista mais do dobro de recuperados do que novos casos de Covid-19

O boletim da Direção-Geral da Saúde desta terça-feira dá conta de mais 2.905 infetados pela Covid-19, 81 mortes e 6.585 recuperados nas últimas 24 horas. O número de novos casos voltou a baixar para menos de 3.000, o que acontece pela quinta vez desde o início de novembro. Este é ainda o segundo dia consecutivo com menos de 3.000 casos, o que já não acontecia há mais de um mês.

Destaque também para o facto de se terem registado mais de duas vezes mais de recuperados do que novos casos. Desde o início da pandemia contabilizam-se 252.428 pessoas que ultrapassaram a doença, enquanto o número de casos ativos é agora de 70.426 (menos 3.761 do que no boletim da véspera). Desde março, Portugal identificou 327.976 casos de infeção e registou 5.122 vítimas mortais.

Nas últimas 24 horas houve um recuo quanto a internamentos: há menos 104 camas ocupadas, sendo o total de hospitalizações de 3.263. Já nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), os hospitais portugueses albergam 499 doentes, menos 14 dos que constavam no boletim da DGS de segunda-feira. Portugal não estava abaixo dos 500 doentes em UCI desde 23 de novembro, quando registava 498.

Por regiões, o Norte é responsável por mais de metade dos novos casos (1.584) e das novas mortes (44). Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 758 novos casos e 22 mortes. Na região Centro há mais 418 casos e 13 mortes. No Algarve foram contabilizados mais 75 casos, mas nenhuma morte, ao contrário do Alentejo, onde houve uma, além de 40 novos casos.

No boletim da DGS dá-se conta ainda de mais 365 casos de infeção em crianças e jovens até aos 19 anos, enquanto se observa 887 novos casos em pessoas com mais de 60 anos. Ou seja, 30,5 por cento.