Portugal regista 59 óbitos e 7.497 novos casos de Covid-19

Portugal contabilizou nas últimas 24 horas 7.497 novos infetados com Covid-19 e 59 óbitos, segundo o relatório diário divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) esta quarta-feira.

Desde o inicio da pandemia, o país tem no total 156.940 infetados e 2.694 vitimas mortais. A DGS explica que os dados publicados hoje «incluem o somatório de 3.570 casos, decorrentes do atraso no reporte laboratorial» desde 30 de outubro. Existem mais 2.357 recuperados dando um total de 88.946 desde o início da pandemia.

As regiões com maior concentração de casos continuam a ser a região do Norte (+5.183), a região de Lisboa (+1.560) e a região do Centro (+518).

A receber cuidados hospitalares estão menos 12 pessoas e mais 5 doentes internados em cuidados intensivos.