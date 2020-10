Portugal com 1.278 novos casos de Covid-19, o segundo pior registo desde o início da pandemia

Portugal registou mais 1.278 pessoas infetadas com Covid-19 esta quinta-feira, o segundo dia com mais casos desde o início da pandemia.

O primeiro dia com mais novos casos ocorreu a 10 de abril, quando foram referenciados 1.516 doentes, e o terceiro aconteceu a 31 de março (1.035). De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta quinta-feira, nas últimas 24 horas houve mais dez mortes, o que eleva para 2.050 o total acumulado de óbitos.

Ao contrário do que foi regra nos últimos meses, a região Norte é a que regista a maior percentagem das novas infeções (50,2 por cento), pouco mais de metade do total nacional. Foram 642 dos 1.278 de hoje. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 38 por cento, correspondente a 482 doentes, mais 101 na região Centro, 30 no Algarve, 10 na Madeira, nove no Alentejo e quatro nos Açores, novamente a região menos afetada pela evolução da Covid-19 no nosso país.

As dez vítimas mortais ocorreram nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo (3), Norte (5) e Centro (2). Os totais de óbitos por região são atualmente os seguintes: 905 no Norte, 814 em Lisboa, 271 no Centro, 25 no Alentejo, 20 no Algarve e 15 nos Açores. A Madeira continua sem registar qualquer vítima mortal.