Plano de vacinação para a Covid-19 vai abranger 3,65 milhões de pessoas nas duas primeiras fases

O Governo está a apresentar plano de vacinação para a Covid-19, que vai começar em janeiro.

Segundo Francisco Ramos, coordenador da “task force” criada para o efeito, há 950 mil pessoas prioritárias na primeira fase. Trata-se de 250 mil profissionais de saúde e residentes em lares e em instituições similares e profissionais e internados em unidades de cuidados intensivos, bem como 400 mil pessoas com 50 ou mais anos, com pelo menos uma das seguintes patologias: insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal, doença pulmonar obstrutiva crónica sob suporte ventilatório e/ou oxigenoterapia de longa duração.

Incluídos nesta primeira fase de vacinação estão também 300 mil profissionais de saúde diretamente envolvidos na prestação de cuidados de doentes e profissionais de forças de segurança e serviços críticos.

Para uma segunda fase haverá dois grupos: pessoas com 65 ou mais anos, com patologias ou não, e as pessoas com mais de 50 anos, com diabetes, neoplasia maligna ativa, insuficiência hepática, insuficiência renal, obesidade, hipertensão arterial e, eventualmente, outras patologias.

O «resto da população» será poderá ser vacinado na terceira fase. A vacinação vai ser «facultativa, gratuita e distribuída a toda a população», acrescentou Francisco Ramos.