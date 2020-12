Pedro Neto vence concurso de pontes de esparguete da UBI

Pedro Neto foi o vencedor da XXª edição do concurso “Humberto Santos” de Pontes de Esparguete, organizado anualmente na Universidade da Beira Interior (UBI).

O estudante do mestrado integrado em Engenharia Aeronáutica conquistou as duas categorias da competição, Resistência e Estética, com uma estrutura que suportou uma carga de 119,66 quilos e convenceu o júri que avaliou as características estéticas e arquitetónicas das pontes a concurso.

O segundo lugar em “Resistência” foi para Erika Marques (MI em Engenharia Aeronáutica), com a marca de 35,71 quilos e o terceiro classificado foi António Vilaça (MI em Engenharia Aeronáutica), autor de uma ponte que suportou 30,63 quilos.

Organizado pelo Departamento de Engenharia Eletromecânica da UBI, o concurso pretende incentivar as capacidades científicas e criativas dos alunos, que são desafiados a aplicar os conhecimentos adquiridos no projeto de uma ponte de treliça executada com esparguete.