Os melhores óleos CBD para dormir – quais os mais eficazes?

Se tem insónias, sabe como é frustrante ficar acordado enquanto as restantes pessoas dormem. Fecha os olhos, à espera que esta noite seja diferente, que finalmente adormeça a uma hora decente para que se sinta revigorado ao acordar.

Se isso lhe parece familiar, você não está sozinho. Estudos de base populacional revelam que aproximadamente 30% dos adultos lutam para adormecer, dormir sem acordar a meio da noite ou têm um sono de má qualidade.

Felizmente existe uma gama de derivados de Cibdol CBD naturais, que são relativamente novos no mercado, para ajudar a dormir e que reduzem a ansiedade e induzem o sono. Este artigo explora os benefícios propostos do óleo CBD no efeito no sono.

Se não quiser tomar medicamentos com receita para dormir, o óleo CBD é uma alternativa eficaz e com resultados promissores na redução da ansiedade, o que pode, por sua vez, ajudar a dormir melhor.

Muitos utilizadores de produtos CBD relatam adormecer mais rápido e acordar mais revigorados. Também vários estudos mostraram que os produtos de CBD têm o potencial de serem um sonífero natural muito eficaz.

O óleo de cânhamo é o mesmo que o óleo CBD?

Não. A confusão surge porque tanto o óleo de cânhamo, como o óleo de CBD, são derivados da planta do cânhamo, mas são produzidos com partes diferentes da planta do cânhamo. O óleo CBD contém Canabidiol, o óleo de cânhamo não. Leia o rótulo com atenção.

O óleo de CBD vai deixar-me pedrado?

Não. Outro ponto de confusão devido à semelhança da planta do cânhamo e da canábis. O produto químico da canábis que cria a intoxicação psicoativa é o tetraidrocanabinol (THC). Uma planta de cânhamo não deve conter mais do que 0,3% de THC. A quantidade de THC em produtos com CBD é extremamente baixa, mas se tiver alguma dúvida, considere usá-lo isolado, que é puro CBD.

Como tomar óleo de CBD para ajudar no sono

O óleo CBD apresenta-se de formas diferentes:

Cápsulas: tomar o seu CBD na forma de cápsulas significa saber sempre a quantidade que está a tomar.

Loções e cremes: as loções e cremes tópicos de CBD são mais úteis para problemas localizados, como dores de cotovelo ou joelho.

Sprays e tinturas: têm a taxa de absorção mais rápida de todos os produtos CBD.

Gomas: Com uma taxa de absorção semelhante às cápsulas.

Por causa da taxa de absorção mais rápida, tinturas e gomas são recomendadas para dormir, onde os resultados imediatos são desejados.

Conclusão:

O óleo CBD para dormir oferece uma ótima alternativa para quem está interessado ​​em abordagens holísticas para os desafios do sono. A abordagem holística da saúde leva em consideração os efeitos a longo prazo do corpo, da mente e do espírito. Pesquisas mostram que o óleo CBD para dormir pode ajudar a regular o ciclo de sono/ vigília, “mantendo-o acordado durante o dia e facilitando um sono adequado à noite”.

Uma pesquisa efetuada sugere que os desafios no sono estão ligados a flutuações na saúde mental. Os produtos CBD também podem ajudar na redução dos níveis de cortisol (uma hormona do stresse relacionada com vários transtornos mentais). Ao reduzir as reações corporais relacionadas com a ansiedade e a depressão, é possível reduzir as interrupções do sono. Por último, o CBD liga-se aos recetores CB1 e CB2 no cérebro para reduzir a sensação de dor, potenciado a criação de uma experiência de repouso fluido.