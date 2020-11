Obras de reabilitação de casas na Praça Velha já começaram

Já arrancaram as obras de remodelação de duas casas devolutas na Praça Velha, na Guarda. Os imóveis foram adquiridos pela autarquia por 210 mil euros em setembro do ano passado e vão ser recuperados para acolher novos serviços.

Até agora propriedade da família Patrício Gouveia, os edifícios em avançado estado de degradação e com uma área global de 380 metros quadrados são contíguos aos antigos Paços do Concelho, que atualmente acolhem a sede da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela. O objetivo da autarquia é requalificar aqueles espaços para que a parte do rés-do-chão seja concessionada à economia privada para atividade comercial com a criação do “Solar dos Sabores”. Tratar-se-á de uma praça que vai surgir no interior do edificado com espaços lúdicos, comerciais e de restauração. Está ainda previsto construir um centro de interpretação da cultura judaica.

Já o primeiro andar será destinado a espaço museológico ou cultural, como a “Casa da Memória” da Guarda. A edilidade está também a estudar a possibilidade de transferir a Sala de Armas do Museu da cidade para aquele espaço, adiantou na altura a O INTERIOR Carlos Chaves Monteiro. Segundo o autarca, as intervenções projetadas serão realizadas «a pensar nas pessoas e na forma de as fazer regressar e fruir o centro da cidade».